Élections 2023 : 1,2 million de personnes inscrites sur la liste électorale

L’opération de révision de la liste électorale qui s’est déroulée du 9 mai au dimanche 11 juin 2023 vient de livrer ses premiers résultats. En effet, ce jeudi 06 juillet, le ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha a édifié l’opinion sur le déroulement du processus électoral, notamment la révision dont la phase de réclamation se déroulera du 7 au 9 juillet 2023, sans manque d’indiquer que la liste comporte désormais plus d’un million d’électeurs.

Au cours de cette rencontre avec la presse nationale et internationale, le membre du gouvernement a tenu à faire le point de la première phase de la révision de la liste électorale avant d’annoncer la seconde phase qui se tiendra sur trois jours. Celle-ci portera essentiellement sur des réclamations sur les erreurs matérielles sur les patronymes.

Il a indiqué que la première phase de l’opération de révision de la liste électorale tenue du 9 mai au 10 juin a enregistré 1 255 662 enrôlements tous azimuts, pour 43.971 primo électeurs, soit près de 20%. « Les 80% autres sont des Gabonaises et des Gabonais qui sont déjà inscrits et qui se sont réinscrits plusieurs fois », a indiqué Lambert-Noël Matha.

Dans le même ordre d’idées, le ministre de l’Intérieur a indiqué que ses services ont enregistré 160 000 changements de résidence, soit 30% dont 30.000 électeurs ayant changé de résidence en restant dans le même arrondissement et près de 145.000 compatriotes ayant souhaité voter hors de leurs anciennes circonscriptions électorales.

« Entre le 9 mai et le 7 juin dernier, 55% des Gabonaises et des Gabonais se sont inscrits et pendant les deux derniers jours officiels et les trois jours de prorogation, 45% des compatriotes se sont inscrits », a relevé le ministre de l’Intérieur.