Election du Gabon au Conseil de sécurité de l’ONU: Ali Bongo fait le point avec Michel Xavier Biang

Ce jeudi 17 juin 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience l’ambassadeur du Gabon aux Nations unies, Michel Xavier Biang. Dans le cadre de la récente victoire du pays au Conseil de sécurité des Nations unies, l’occasion a été donnée aux deux personnalités de faire un point d’ensemble sur cette victoire dite diplomatique.

Conscient de la responsabilité qui incombe au Gabon de jouer sa partition dans la préservation de la paix et la sécurité dans le monde, le numéro un gabonais a eu une séance de travail avec Michel Xavier Biang. Occasion pour Ali Bongo Ondimba de réitérer à son hôte la responsabilité du Gabon sur le plan continental et international en matière de sécurité climatique.

A cet effet, le numéro un gabonais a rappelé la nécessité pour le Gabon de jouer un rôle majeur dans les efforts de stabilisation au sein de la sous-région. « Le Gabon, qui est très attaché au multilatéralisme et à la coopération entre les nations, ne ménagera aucun effort pour participer à l’effort de paix, de sécurité, d’équilibre et de stabilité dans le monde », avait précisé le chef de l’Etat à l’issue de l’élection du Gabon au Conseil de sécurité de l’ONU le vendredi 11 juin dernier.

À cet effet, le gouvernement gabonais a établi sa feuille de route au titre d’agenda durant son mandat au conseil de sécurité de l’ONU. Il compte non seulement œuvrer pour la résolution des crises et des conflits en Afrique, accentuer son travail sur la préservation de l’environnement mais aussi la protection des femmes, enfants et civils.