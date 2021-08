Election à la présidence de l’UN: Paulette Missambo en conquérante à Ntoum

Ecouter cet article Ecouter cet article

La campagne pour le renouvellement du bureau de l’Union nationale (UN) et plus particulièrement pour l’élection de son président vient de prendre sa vitesse de croisière. Pour preuve, la vice-présidente sortante Paulette Missambo, candidate à la présidence du parti était ce dimanche 1er août dans la commune de Ntoum dans le département du Komo-Mondah pour échanger avec les trente-quatre délégués choisis par la Coordination locale pour prendre part au congrès.

C’est accompagné des membres de son équipe que l’ancien ministre de l’Éducation nationale est allé au contact des militants de la commune de Ntoum. Une descente qui avait pour objectif de présenter à ces derniers son offre politique pour assurer une réelle redynamisation de cette formation politique née de la fusion de l’Union Gabonaise pour la démocratie et le développement (UGDD), le Mouvement Africain pour le développement (MAD) et le Rassemblement national des Républicains (RNR).

Pour Paulette Missambo, il s’agit de faire de l’UN « un parti de Progrès et de Modernité » en remplaçant « le militant au début de toute décision qui a un impact sur la vie du parti ». « Nous devons faire plus de place aux jeunes et aux femmes. Au Bureau national, au Conseil national et dans les coordinations, ils doivent jouer pleinement leur rôle », a-t-elle martelé.

Un message qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être salué par les militants et les délégués de Ntoum qui au terme de deux heures d’échange ont lue une motion de soutien à la candidate Paulette Missambo, assurant qu’ils voteront unanimement de voter pour sa liste lors du congrès à venir.