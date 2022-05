Election à la mairie de Mouila: Serge Maurice Mabiala va saisir le gouverneur 

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’élection du nouveau maire de la commune de Mouila qui a vu la victoire du conseiller municipal du Parti démocratique gabonais (PDG) Richard Désiré Mamouaka Mombo est loin d’avoir trouvé son épilogue. Et pour cause, lors d’une conférence de presse qu’il a animée récemment, le député et conseiller municipal du Rassemblement héritage et modernité (RHM) Serge Maurice Mabiala a dénoncé des irrégularités ayant émaillé le processus électorale, annonçant de ce fait la saisine du gouverneur de la province de la Ngounié.

Vainqueur avec 21 voix face aux candidats du RHM, de l’Alliance démocratique et républicaine (ADERE) et du parti Les Démocrates, l’élection de Richard Désiré Mamouaka Mombo pourrait se heurter à une légère contestation de la part de ses adversaires. En effet, ces derniers ont dénoncé récemment des irrégularités qui auraient entaché ce scrutin qui a vu la victoire du PDG.

Le conseiller municipal du RHM Serge Maurice Mabiala pointe du doigt le nombre important de procurations enregistré durant cette élection. D’ailleurs, il assure avoir demandé à ses collègues qu’un examen minutieux soit fait afin de voir si celles-ci ne comportaient pas des anomalies ou des irrégularités qui seraient de nature à corrompre le résultat du vote.



C’est donc fort de ce refus que les conseillers municipaux du Rassemblement héritage et modernité ont annoncé leur volonté de saisir le gouverneur de la province de la Ngounié Paulette Mengué M’Owono pour lui notifier leurs réserves quant à la sincérité du vote qui a conduit à l’élection du nouveau maire de la commune de Mouila.