Ekouk: il fait une chute mortelle dans un puits après une altercation

Les agents de la brigade de gendarmerie de Kango ont récemment mis la main sur Wilfried Welemby, un compatriote âgé de 29 ans et plus connu sous le pseudonyme de « Sexy ». Ce dernier serait le présumé assassin de Bienvenu Fouboula Massala avec qui il aurait eu une altercation et qui serait tombé dans un puits pendant la bagarre. Une fois son forfait commis, l’agresseur n’aurait ni porté secours à son adversaire ni signalé sa disparition, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 mai dernier à Ekouk dans le département du Komo-Kango. Ce jour-là, une dispute aurait éclaté entre Wilfried Welemby et un jeune homme connu sous le pseudonyme de Ted. Une altercation consécutive aux choix musicaux de ce dernier qu’il aurait imposés aux autres clients avec la complicité de la gérante du débit de boissons.

Une fois la joute verbale terminée, Wilfried Welemby aurait décidé de regagner son domicile au même moment que Bienvenu Fouboula Massala son ami. Pendant le chemin, une autre altercation éclate entre les deux compagnons. « Pendant qu’on avançait, on s’est encore donné des coups. Je lui en ai asséné un dernier, il est tombé dans le puits et je suis rentré chez moi. Je croyais qu’il allait se remettre sur pieds » a déclaré Wilfried Welemby. Malheureusement, pour la victime, la chute sera fatale.

Le lendemain, Wilfried Welemby aurait continué la bringue sans se soucier de ce qu’était devenu son ami dont la disparition avait été signalée. C’est 3 jours après, qu’une dame aurait fait la macabre découverte après avoir remarqué que des mouches et une odeur pestilentielle s’échappaient du puits. L’enquête diligentée par les agents de la gendarmerie de Kango va les conduire sur les traces de la dernière personne avec qui aurait été aperçu la victime.

Interpellé, Wilfried Welemby aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Des aveux pour lesquels il a été gardé à vue dans les locaux des services judiciaires locaux. Il sera dans les tout prochains jours présenté devant le parquet de la République, lequel le placera en détention préventive à la maison d’arrêt de Libreville en attendant que ce dernier soit fixé sur son sort.