«Eklektik», le 2ème album de Shan’L disponible ce 11 décembre 2020

Après une longue période d’attente, les fans de Shan’L peuvent enfin se réjouir. La chanteuse a définitivement annoncé la sortie imminente de son nouvel album « Eklektik » pour le 11 décembre prochain.

C’est en janvier 2020 que Shan’L communiquait sur les contours de son album shock « Eklektik ». Un projet qui a longtemps tardé à prendre forme et pour lequel la chanteuse pointait du doigt l’arrivée de la Covid-19 comme l’une des principales causes de ce retard observé dans la sortie de son album. « Le travail est là, il se fait. C’est le coronavirus qui a retardé la sortie de l’album. Il y a une nouvelle stratégie et ça va péter », expliquait-elle sur sa page Facebook.

Sur Instagram, un hashtag avait vu le jour #OùEstLAlbum. Très attendu, Shan’L dévoile enfin une date, le 11 décembre 2020. Une date importante pour celle qui n’a pas encore fini de séduire son public avec la sortie de son titre « Om est le mariage? ».

Si le public a déjà pu déguster certaines pistes de cet opus, à savoir ses titres Yayayobé, Choquez -les, Où est le mariage, il faudra encore patienter quelques jours avant de découvrir le reste de cette playliste qui fait déjà languir plus d’un, tant la chanteuse est aussi reconnue pour ses nombreux hits.