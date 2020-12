Egalité des genres: le Gabon, un modèle en la matière en Afrique

En dépit de nombreuses tares qu’il cumule en matière de gouvernance, le Gabon présente des signes positifs et encourageants en ce qui concerne la promotion des droits de la femme. C’est en tout cas ce que dévoile le dernier indice Mo Ibrahim sur l’analyse du genre en Afrique.

Depuis 2015, avec la promotion de la Décennie de la femme, le Gabon s’évertue à valoriser la femme en lui accordant une place privilégiée dans ses programmes et projets. Si l’on observe en effet les données fournies sur l’analyse du genre à l’échelle du continent, par la Fondation Mo Ibrahim dans son dernier indice, on se rendra compte qu’en matière de promotion des droits de la femme, le Gabon a beaucoup évolué ces 10 dernières années, mettant en exergue l’intégration de la femme gabonaise dans les services publics et la machine politique.

Ainsi, classé 13ème sur 54 pays africains en matière de représentation des femmes en politique, 17ème sur 54 en matière d’égalité des libertés civile, 12ème à l’échelle continental en matière d’égal accès aux services publics et 29ème s’agissant d’opportunités socio-économiques pour les femmes, le Gabon affiche un bilan encourageant. Toute chose qui le caractérise comme un « modèle » en matière des droits des femmes.

En ce qui concerne les lois sur les violences faites aux femmes, le Gabon peine encore à revêtir sa veste de bon élève. Selon le dernier indice Mo Ibrahim, bien qu’étant 20ème à l’échelle continentale, le pays a accusé des difficultés pour promouvoir des lois en faveur de la protection des femmes ces 10 dernières années (-8,3). Toute fois, à l’initiative de la première dame Sylvia Bongo Ondimba qui place le bien-être de la femme en toile de fonds de ses activités, le pays œuvre chaque jour pour polir son image et renforcer sa gouvernance en matière de respect des droits des femmes et égalité des genres.