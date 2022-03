Egalité de genre: le Gabon en tête des pays africains

Ecouter cet article Ecouter cet article

A la faveur de la journée internationale des Droits des femmes qui s’est tenue ce mardi 8 mars 2022, la Banque mondiale a procédé à la présentation de son présenté son rapport intitulé « Les femmes, l’Entreprise et droit 2022 ». Celui-ci place le Gabon en tête des pays d’Afrique en matière d’égalité de genre avec une note de 82,5 sur 100 sur les réformes majeures entreprises dans le pays dans le cadre de cet objectif.

Avec un capital humain de plus de 50% de femmes, le Gabon détient un potentiel féminin important sur lequel il pourrait capitaliser. En 2021, le pays a enregistré des réformes importantes en vue de l’autonomisation des femmes, la promotion et la protection des droits de celles-ci. Ces réformes ont par exemple débouché sur des avancées juridiques, par la modification des Codes civil et pénal, et la création d’une loi spécifique sur les violences faites aux femmes, entre autres.

Lors de sa visite au Gabon en août 2021, la directrice régionale de l’Agence des Nations unies pour la femme (ONU-Femmes) en Afrique de l’Ouest et du Centre, Oulimata Sarr, s’est réjouie des efforts du Gabon dans ce volet et lui a donné une « Mention spéciale ». Et ce n’est pas tout, puisque le rapport de la Banque mondiale « Les femmes, l’Entreprise et droit 2022 » place le Gabon en tête des pays du continent en matière d’égalité de genre.

Le rapport se base sur un ensemble de données structurées, se référant aux lois et réglementations prises par la grande majorité des pays d’Afrique, dans le cadre d’avancées juridiques en matière d’égalité des sexes, qui placent le Gabon en tête des autres pays de la région. Selon le rapport, le Gabon est à la tête des 23 pays réformateurs à avoir amélioré leur égalité juridique en 2021 sur le continent. « Le Gabon est le pays qui a le plus réformé en matière d’égalité de genre dans le monde. Il a reformé 5 des 9 indicateurs du rapport des Femmes d’Entreprise et le droit en 2022. Ce qui a permis au pays de monter d’un score de 52,5 % à 82,5 %. Et fait de lui le meilleur en termes d’égalité homme-femme sur le continent », a déclaré Alice Ouédraogo, la représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon.

Toutefois, il reste beaucoup de chantiers à réaliser pour parvenir à la pleine égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes au Gabon. Le rapport invite par exemple à envisager des réformes à même d’améliorer l’égalité juridique des femmes. Le rapport souligne par exemple l’amélioration de la liberté de mouvement, des lois affectant la rémunération des femmes et celles affectant le travail des femmes après avoir eu des enfants.