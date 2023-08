Edurank 2023 : l’UOB classée 693e université en Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le classement indépendant 2023 d’Edurank qui liste 1 104 universités africaines révèle que l’Université Omar Bongo (UOB) n’occupe que la 693ème place sur le continent. Sur le plan mondial, l’Alma mater des établissements supérieurs au Gabon se situe au 12 098eme rang.

Créée en 1970 sous l’appellation Université nationale du Gabon avant de connaître un changement de dénomination sociale en 1978, l’Université Omar Bongo semble au fil des ans perdre en crédibilité. Outre son absence de décret de création, le temple du savoir ne semble plus que l’ombre de lui-même.

L’UOB, un fleuron national en décrépitude constante

Si lors de sa création, l’UOB était enviée et sollicitée par les étudiants d’autres pays, de nos jours le porte étendard des établissements supérieurs n’est plus qu’un vestige. Résultat, une fois leur baccalauréat en poche, les futurs étudiants envisagent tous les schémas excepté poursuivre au grand portail.

Une chute vertigineuse que Edurank fait constater avec son classement des 18 meilleures universités au Gabon durant l’année en cours. On y découvre avec stupéfaction que le leader est l’École supérieure de la Mer (ESM). Suivent BGFI Business School (BBS) et l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM).

Seulement 693e université en Afrique

Absente des 100 meilleures universités d’Afrique classées par EduRank, l’UOB peut tristement se targuer de figurer dans un top 700. Sapristi ! Autant dire que les indicateurs retenus ne vont pas dans le sens de l’Alma mater des établissements supérieurs au Gabon. 45 ans après, le temple du savoir est en chantier, le fonctionnement y est désuet.

Les étudiants en rogne montent au créneau pour revendiquer de meilleures conditions d’apprentissage. Un cri de détresse très souvent mâté par les forces de l’ordre. Seul bémol, le rayonnement de l’UOB marche à reculons. Au profit de l’ESM, BBS et l’USTM qui sont désormais 516e, 651e et 669e en Afrique. Tandis que l’UOB n’est que 693 ème université.