Edurank 2023 : le classement des 10 meilleures universités du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si le choix de l’établissement supérieur selon la performance était périlleux, ce classement indépendant d’Edurank apporte une réponse concrète. En tenant compte de 3 facteurs clés, ce ranking démontre que l’ESM, BBS et l’USTM occupent le podium en termes de qualité au Gabon. L’UOB et les 6 autres demeurent des options.

Jadis considéré comme une terre propice pour y étudier, le Gabon semble peu à peu perdre son label. Un déclin qui pourrait être imputable à la recrudescence des grèves au sein de l’enseignement supérieur envahi par des croqueurs de diamants. Résultat, des écoles et universités poussent comme des champignons. Et ce, sans que l’État n’y maintienne un droit de regard.

Où poursuivre ses études au Gabon après le baccalauréat ?

C’est la question que se posent assurément tous les futurs étudiants. Les retours au sujet de l’efficience dans le fonctionnement des universités et grandes écoles a fini de décourager plus d’un. Pourtant, comme le révèle ce classement Edurank 2023, il existe encore des centres de formation des intelligences crédibles au Gabon.

Surprise de ce top 10, l’École supérieure de la mer (ESM). Créée en 2013, cet établissement spécialisé occupe la 516ème place en Afrique. Suit la BGFI Business School (BBS) qui se positionne à la 651e place en Afrique. Autre surprise,la 3e place nationale raflée par l’USTM qui n’est que 669e en Afrique.

15 autres universités à choisir

Longtemps considérée comme l’idéal par les populations, l’UOB est frappée d’obsolescence au nez et la barbe du ministre Dr. Patrick Mouguiama-Daouda. L’établissement cale à la 693ème place des universités en Afrique. 5eme en local, l’Université franco-gabonaise Saint-Exupéry arrive à la 830e place en Afrique.

Classée 852 ème en Afrique, l’Ecole de management du Gabon (EM-Gabon) réussit l’exploit d’intégrer un top10 national en seulement 13 ans d’existence. L’Université africaine de gestion et l’institut de technologies avancées (ITA) viennent aux 858ème et 898ème places. L’école des Mines de Moanda et l’INSG sont aux 951ème et 1016 places en Afrique.

Top 10 des écoles et universités au Gabon

Rang national | Rang Afrique