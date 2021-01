Edock city accueillera le tournage de la série «Rouge à Lèvre» avec Serge Abessolo

Première cité écologique rurale de la sous-région d’Afrique centrale, Edock city sera au cœur du tournage du film « Rouge à Lèvres » produit par Martika Production, entreprise basée à Abidjan en Côte d’Ivoire. Un choix judicieux qui permettra sans aucun doute de mettre en avant le potentiel environnemental et culturel du Gabon à l’international.

Acté au terme de la signature qui s’est déroulée le mardi 10 novembre 2020 entre le responsable de Martika Production Jean Hubert Nankam et le président de l’Association Gabon 2025 Dr Andrew Gwodog, ce partenariat constitue une véritable opportunité pour le secteur de l’écotourisme grâce à la mise en avant de l’Environnement Culturel du Gabon et bien au-delà, une partie de l’histoire des populations de cette partie de l’Afrique centrale.

Ainsi, une partie du scénario de la série panafricaine sera tournée en fin janvier 2021 à Libreville et dans la région du département de l’Okano au sein de la cité écologique rurale Edock city. Des grands noms du secteur cinématographique afriain sont annoncés dans le casting notamment Serge Abessolo du Gabon, Halima Gadji du Sénégal, Odo Marie de la Côte d’Ivoire ou encore Justine Etoundi du Cameroun, actrice principale de la saison 3 de Teenager.

A noter que cette nouvelle production de Martika, « Rouge à Lèvres », sera en développement sur trois années et sera tournée dans 4 pays, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et le Gabon. Pour le Gabon, 12 autres acteurs et actrices participeront aux tournages à travers un casting qui s’effectuera à Libreville.