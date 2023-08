Edmond Okemvele : « Tout sauf le PDG »

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’une conférence de presse qu’il a animé le jeudi 10 aout dernier que le premier vice-président de Gabon d’abord Edmond Okemvele Nkogho a appelé la jeunesse à faire barrage au Parti démocratique gabonais (PDG) lors du vote comptant pour les élections générales 2023. A cet effet, il a donné la consigne aux jeunes de voter « tout sauf le PDG » le 26 août prochain.

Au moment où s’ouvre la campagne présidentielle avec 19 candidats en lice dont Ali Bongo Ondimba, la consigne de vote de Gabon d’abord à l’endroit de la jeunesse gabonaise vient d’être dévoilée. Cette plateforme de l’opposition invite cette frange de la population à un vote sanction contre le système Bongo-PDG.

« Tout sauf le PDG », le leitmotiv d’Edmond Okemvele

Pour l’auteur de « Déficit démocratique et mal développement en Francophonie » , premier vice-président de « Gabon d’abord », il est temps que le pays procède au grand remplacement du système Bongo-PDG à la tête du pays depuis 56 ans. Pour ce faire, il mise sur la jeunesse qui constitue la majorité de l’électorat appelé aux urnes le 26 août prochain.

« J’appelle tous les jeunes à aller voter à la soviétique afin de mettre le PDG K.O », a déclaré Edmond Okemvele Nkogho. Selon l’ancien président du Conseil économique et social, le système Bongo-PDG serait arrivé à bout de souffle, « incapable d’offrir au peuple gabonais et surtout à sa jeunesse, des raisons valables et légitimes de rêver à une meilleure prise en charge de leurs préoccupations ».

L’homme qu’il faut à la place qu’il faut

Ainsi, Gabon d’abord souhaite qu’il y ait « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut et avoir surtout des lois qui répondent aux attentes du peuple ». D’où l’appel à la jeunesse de sanctionner les 14 ans de gouvernance d’Ali Bongo Ondimba qui brigue un troisième mandat. Estimant que les jeunes n’ont pas suffisamment été mis en avant ces dernières décennies de gouvernance par le système Bongo-PDG, il reviendrait à eux également de « changer pour les générations futures et rendre le Gabon aux gabonais ».