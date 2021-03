EDGE: fin du premier séminaire 2021 sur l’épistémologie

C’est ce vendredi 26 mars que s’est déroulée la restitution du premier séminaire de l’année académique 2020-2021 au sein de l’Ecole doctorale des grandes écoles (EDGE). Présent, l’accompagnateur le Pr. Jean Michel Plane a appelé les doctorants nouvellement inscrits à développer l’épistémologie, la rigueur et l’honnêteté intellectuelle mêlée à l’humilité.

L’école supérieure Sup de Com a servi de cadre à cette rencontre de restitution du premier séminaire de l’année académique 2020-2021 au sein de l’Ecole doctorale des grandes écoles. Devant plus d’une cinquantaine de doctorants des 5 différents filières proposées, le Pr. Véronique Okome Beka, Pr. Gabriel Zomo Yebe,Pr Fabien Okoue Metogo et Pr. Jean Paul Mamboundou, ont tour à tour initié l’assistance sur les atouts de la recherche.

D’ailleurs, le Pr. Jean Michel Plane, accompagnateur attitré de cette promotion a rappelé les 3 points à cerner durant ce long parcours de 3 ans. « Il est important de débuter notre aventure en étudiant l’épistémologie. Des réflexions sur la connaissance. S’interroger sur la scientificité de nos travaux […] Aussi, il faut avoir la rigueur théorique mais aussi la créativité. Bien sûr tout chercheur doit développer l’intégrité scientifique mêlée à l’humilité »,a-t-il succinctement indiqué.



Même son de cloche de la part des autres professeurs qui ont loué l’engagement des étudiants. Non sans les inviter à une implication personnelle et sans faille. Au terme des échanges, la Direction générale de l’EDGE a rappelé l’ordre du jour et les articulations de ce projet jet. « Aujourd’hui nous venons de clore le premier séminaire transversal comptant pour l’année en cours. Débuté le lundi 22 mars dernier et portant sur l’épistémologie de la gestion, il a été présenté par le Professeur Jean Michel Plane venu de l’université de Montpellier », a conclu le Pr. Véronique Solange Okome Beka. La suite des activités s’annonce enfin d’appoint pour cet établissement créé en 2016.