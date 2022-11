Eddy The Machine, encore champion du monde de Bodybuilding

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après avoir remporté sa deuxième médaille au championnat d’Europe l’an dernier, le Bodybuilder gabonais Eddy The Machine de son vrai nom Eddy Constant Nguema vient à nouveau de porter haut les couleurs du pays. En effet, l’athlète a été une fois de plus sacré champion du monde de musculation et de fitness dans la nuit du jeudi 3 novembre, à Santa Susanna en Espagne.

Un an après sa deuxième médaille au championnat d’Europe, le franco-gabonais de 50 ans a été sacré champion des moins de 80 kg durant l’European Bodybuilding & Fitness Championship, qui s’est déroulé à Santa Susanna en Espagne du 15 au 21 septembre 2020. Une victoire que l’athlète a dédiée à son pays « Juste dédié cette victoire à mon pays le Gabon ».

En effet, bien que son art ne soit pas encore reconnu au Gabon, Eddy The Machine ne lâche rien. Il faut dire que le 20 octobre dernier le champion s’est interrogé via une publication sur sa page Facebook « Franck Nguema, ministre des Sports gabonais, quand est-ce que vous allez prendre en considération le Gabonais qui représente le pays aux championnats du monde ?».

Une sortie qui vise à interpeller les autorités gabonaises sur la mise en place de moyens afin de soutenir les sportifs de sa catégorie. Gageons que cet appel ne tombe pas dans les oreilles d’un sourd.