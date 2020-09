Ecuele et Ibrahim Ndong enchaînent un quatrième match sans victoire en Ligue 1

Angers, Dijon, Brest, Strasbourg, depuis le début de saison le Dijon Football Côte-d’Or de Bruno Ecuele Manga et Didier Ndong n’y arrivent pas. Avec zéro point pris en quatre journées de championnat, les Rouges sont actuellement derniers de Ligue 1 Uber Eats avec une différence de but de -7. Un début de saison catastrophique.

Sauvé in extremis l’an dernier notamment à la faveur de l’arrêt prématuré du championnat, le Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) n’y arrive toujours pas. Malgré une réelle volonté de bien faire, les coéquipiers de Bruno Ecuele Manga (capitaine et joueur le mieux payé de l’effectif) et Didier Ndong sont à la peine en ce début de saison.

En effet, après quatre sorties, les pensionnaires du stade Gaston-Gérard affichent un bilan totalement négatif avec quatres défaites successivement face à Angers, Dijon, Brest et Strasbourg. Pis, avec 1 but marqué pour 8 buts encaissés les Rouges sont à la fois la pire attaque et la pire défense de Ligue 1.

Seule réel motif de satisfaction, les joueurs de Stéphane Jobard bien que 20ème, ne sont pour l’instant qu’à 3 points du 16ème le FC Lorient. Toujours dans la course au maintien malgré ces résultats plus que mitigés, les Dijonais auront la possibilité de lancer leur saison dimanche prochain à l’occasion de la cinquième journée, face à Montpellier.