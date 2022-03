«Écrits d’histoire du droit et des institutions, repères et perspectives», du Pr. John Nambo disponible 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Parue en 2021 aux éditions Espérances, la dernière livraison littéraire du Pr. Joseph John Nambo est intitulée « Écrits d’histoire du droit et des institutions, repères et perspectives ». Dans cette énième œuvre, l’universitaire gabonais traduit son expérience issue de ses 3 casquettes en l’occurrence historien du droit, juriste anthropologue et acteur politique.

À l’heure où les chercheurs sont décriés pour la paresse dont ils font montre, il est des rares qui continuent de livrer d’apporter à la science. C’est notamment le cas du Pr. Joseph John Nambo. L’universitaire vient de faire paraître une œuvre intitulée « «Écrits d’histoire du droit et des institutions, repères et perspectives» parue aux éditions Espérances et disponible à la librairie générale de droit et de jurisprudence de Paris.

Cette banque d’informations est taillée pour les élites intellectuelles et politiques africaines. Et pour cause, l’auteur s’intéresse aux questions relatives à l’État aux institutions en Afrique noire francophone. « Connaître le droit, son histoire, ses droits et ses devoirs, c’est pour la jeunesse gabonaise et africaine, le moyen de s’armer contre les injustices économiques, sociales ou sociétales », a indiqué Pr. Joseph John Nambo.



Une livraison universitaire qui découle certainement de son expérience au sein de l’administration gabonaise qu’il maîtrise de fond en comble. Mais également de son orientation en politique qui lui permit de côtoyer des monuments de l’opposition gabonaise en tête desquels André Mba Obame dont il fut ministre dans un gouvernement parallèle aux lendemains de l’élection présidentielle de 2009. Cette œuvre est surtout un outil d’aide à la décision pour les dirigeants de l’Afrique noire et qui utilise le français au quotidien. Car doit-on rappeler qu’à quelques différences près, l’architecture socio-économique est similaire.