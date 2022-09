École Sainte Anne: Melvin Gondjout réfectionne une salle de classe abandonnée￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 13 septembre 2022, Melvin Gondjout Indjendjet, jeune leader de l’opposition a procédé à la livraison officielle des travaux de rénovation d’une salle de classe de l’école Sainte Anne abandonnée depuis 4 ans. Une action qui rentre dans le cadre de sa politique sociale au bénéfice des populations gabonaises du 3ème arrondissement de Libreville.

C’est en présence de la directrice de l’école Sainte Anne, Valentine Thome et du président de l’Association des parents d’élèves (APE), Jean Olivier Mouelet et de quelques membres du corps enseignant que s’est déroulée la cérémonie de remise symbolique des clefs de la salle de classe rénovée de ladite école. Une remise effectuée par Melvin Gondjout Indjendjet, jeune leader de l’opposition dans le 3ème arrondissement de la commune de Libreville, initiateur dudit projet.

Photo de famille au terme de la remise des clefs © D.R.

Au total, ce sont 25 tables-bancs qui ont été offertes à l’école, une classe repeinte et des tableaux réfectionnés. Un geste qui n’a pas manqué d’être salué par les bénéficiaires. « Nous disons un grand merci à notre donateur pour ce geste. Il a fait la joie de nos apprenants en équipant cette salle de classe restée longtemps en décrépitude » a déclaré Valentine Thome, la directrice de l’école Sainte Anne. Des mots soutenus par le président de l’APE. « Je n’ai qu’un seul mot, merci. C’est un projet qu’on avait abordé avec le Directeur sortant depuis l’année dernière, Dieu merci aujourd’hui, c’est une réalité » a indiqué Jean Olivier Mouelet.

Pour Melvin Gondjout Indjendjet, c’est une continuité de son œuvre sociale à travers les quartiers de la capitale. Être à l’écoute des populations, avoir une oreille attentive et ensemble, trouver des solutions. « Nous nous réjouissons, mon équipe et moi pour cette modeste contribution qui tombe à point nommé alors que les enfants qui sont les élites de demain regagnent le banc de l’école » a-t-il indiqué. Dans ce même élan de générosité, le jeune leader de l’opposition et son équipe ont pris l’engagement de mener d’autres actions d’envergure dans un avenir proche au profit des riverains du 3ème arrondissement.