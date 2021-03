École doctorale: le Pr.Okome Beka et ses adjoints suspendus de leurs fonctions

C’est la confusion qui règne actuellement au sein de l’Ecole doctorale des grandes écoles (Edge). En effet, après concertation, les différents responsables de l’Ecole normale supérieure (Ens), de l’Ecole normale de l’enseignement technique (Enset), et l’Ecole nationale des eaux et forêts (Enef) ont annoncé la suspension du Pr. Véronique Okome Beka, qui occupait jusqu’à lors le poste de directeur général de cet établissement.

C’est par le biais d’un communiqué daté du 5 mars 2021, que les 3 responsables de l’Enset, Ens et Enef ont sommé la directrice générale de l’Ecole doctorale des grandes écoles et ses adjoints de cesser leurs activités. Une décision qui surprend tant aucune raison n’a été évoquée pour motiver la suspension du Pr. Véronique-Solange Okome Beka et ses adjoints.

«Toutes les activités menées par ces derniers au nom de l’Edge sont nulles et de non effet », indique le communiqué signé conjointement signé de Jean Christophe Moundjigui, Pr. Fidèle Allogho-Nkoghe et Bruno Nkoumakali, respectivement directeur de l’Enset, de l’Ens et de l’ENEF. Une suspension qui ne manque pas toutefois de susciter des interrogations au sein de l’opinion.



Autant dire que l’ambiance est loin d’être harmonieuse entre les instigateurs de cette école et les responsables désignés pour sa mise en gestation. Si pour l’heure, les personnes impactées par cette suspension n’ont toujours pas exprimé une quelconque contestation, elle est tout de même étrange. Et ce, d’autant plus qu’en seulement quelques mois, le Pr. Véronique-Solange Okome Beka est passée de personne indiquée pour porter ce projet à bouc-emissaire. Nous y reviendrons !