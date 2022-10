Éboulements au pk8: la famille éplorée reçue par Francis Nkea Ndzigue

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le lundi 24 octobre dernier que le ministre en charge de la Lutte contre la corruption, par ailleurs l’élu du 2ème siège, Canton Sossolo Ntem et Canton Sud, a reçu à son cabinet la famille minvouloise impactée par le drame du Pk8. À cet effet, le Dr. Francis Nkea Ndzigue a rassuré ses hôtes sur son soutien moral et matériel dans cette dure épreuve.

Dans la veine d’engagement des autorités publiques en tête desquelles le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba qui s’est rendu au lieu du drame au quartier PK8 derrière le marché banane dans le 6ème arrondissement de Libreville, le député de Minvoul le Dr. Francis Nkea Ndzigue a répondu à l’appel de la solidarité et l responsabilité politique vis-à-vis de celles et ceux qui l’ont porté au perchoir.

Pour ce faire, le ministre en charge de la Lutte contre la corruption, a mis un frein sur ses activités pour consacrer du temps à la famille durement éprouvée et éplorée originaire du village Mbome dans le Haut-Ntem. Élu de cette partie du territoire national, le Dr. Francis Nkea Ndzigue a traduit sa profonde compassion envers les survivants qui viennent de traverser « la pire étape de leur vie ».

Consciente qu’aucun présent ne saurait consoler leurs âmes si ce n’est la paix intérieure, l’élu du 2ème siège, Canton Sossolo Ntem et Canton Sud, a tout de même voulu rassurer ses hôtes sur l’intérêt qu’il leur porte et particulièrement en cette période trouble. « La famille attristée est repartie rassurée de mon soutien moral et matériel en plus de celui du Président de la République et du Gouvernement », a-t-il conclu. Un geste salué par les concernés.