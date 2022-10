Eboulement du PK8: Ali Bongo annonce un plan de relogement des populations en danger

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’éboulement survenu le vendredi 21 octobre 2022 et qui a coûté la vie à 7 membres d’une même famille n’a pas manqué de susciter une réaction du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. S’il a annoncé un soutien à la famille éplorée, ce dernier a instruit le gouvernement quant à la mise en place d’un plan visant à reloger les victimes mais aussi les populations de cette zone accidentogène.

En effet, la survenance de ce énième drame a mis une fois de plus en lumière l’épineuse problématique de l’urbanisation dans les principales villes du pays. Une question que le chef de l’Etat souhaite régler à la suite de l’éboulement meurtrier afin que de tel drame ne se reproduise plus au Gabon.

Dans une publication sur sa page Facebook, Ali Bongo Ondimba a annoncé avoir instruit le gouvernement à prendre des mesures pour reloger les populations vivant dans cette zone à risque. « Tout doit être fait pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise plus au Gabon. J’ai transmis au Gouvernement des directives claires et fermes en ce sens pour accompagner les familles des victimes dans leur deuil et héberger les personnes potentiellement en danger dans les plus brefs délais », a indiqué le chef de l’Etat.



Si pour l’heure les contours de cette opération de relogement n’ont pas été précisés, elle devrait répondre dans l’urgence à la problématique des habitations érigées dans des zones à risque. Toutefois, pour de nombreux observateurs, cette annonce arrive tardivement et que ce type de drame aurait pu être évité s’il le gouvernement avait mis en place une réelle politique d’urbanisation.