Eboloko, Fetty Ndoss, Emma’a et Itachi, tous bacheliers !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Attendue par les populations, la divulgation des résultats du baccalauréat général et technique a été de tous sourires pour la scène artistique. Et pour cause, les artistes Eboloko, Emma’a, Fetty Ndoss et Général Itachi ont tous été jugés dignes du diplôme de fin de second cycle.

C’est assurément une cuvée riche de talents. Raillés sur la toile par une frange d’internautes, les anciens sociétaires de la Bridon production ont répondu par le succès. Chef de file de cette cohorte de jeunes artistes urbains, Jimmy Mbenga Limangoye alias Fetty Ndoss n’a pas masqué sa joie. Lui qui a obtenu 11,25 de moyenne au baccalauréat.

« Tuerrrrrrrr », a posté l’interprète de « Alléluia ». Un cri de guerre qui traduit la libération de ce fardeau. Lequel pèse sur les artistes encore scolarisés. Également très attendu, l’oncle de Lil A a su répondre à ses détracteurs. Une chose est sûre c’est qu’Yvon Meye M’Essone alias Eboloko n’a pas fait dans la dentelle.

Inscrit en série A1, celui qui cherche son « Bolingo » avec Koffi Olomide a obtenu son baccalauréat avec mention assez bien. Soit une note générale de 13,96. Rien que ça ! Pas en reste, la douce Emmanuelle Issembe peut désormais crier sur les toits qu’elle est étudiante. Un ticket qu’elle s’est offert en obtenant 10,38 en série technique.

Très discret, Mohamed Kevine Mboumba Keita alias Général Itachi a également décroché ce précieux sésame. Et ce, avec une moyenne de 11,13. Loin de n’être qu’un Tchoukoudounkoueur, le jeune artiste semble avoir la tête sur les épaules. Une razzia qui témoigne du bon état d’esprit de certains pouces dans l’industrie gabonaise. À l’instar de leurs devanciers.