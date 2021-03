Eau et électricité: Henri Proglio, l’ancien patron de Veolia fait le point de son audit à Ali Bongo

Ce lundi 22 mars 2021, le président de la République Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience le président d’honneur de la société EDF et ancien patron de Veolia Henri Proglio accompagné d’une délégation de consultants français. Il était question lors de cet entretien d’évaluer la situation du service d’eau et d’électricité sur le territoire national.

En cette journée mondiale marquant la célébration de l’eau et qui par la même occasion sensibilise sur la situation des personnes vivant sans accès à cette ressource, ce lundi 22 mars aura été l’occasion pour l’expert français Henri Proglio de faire un point de la situation du service public de l’eau et de l’électricité au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Cette rencontre qui fait suite à la demande d’audit de ce secteur formulé par le président Ali Bongo Ondimba en janvier dernier, a été l’occasion pour le président d’honneur de la société EDF de réitérer sa volonté d’accentuer la collaboration avec les autorités compétentes et le ministère de

tutelle. L’objectif étant de proposer des axes d’amélioration en matière de distribution d’eau et d’énergie aux populations gabonaises.

Par ailleurs, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui s’est félicité de l’avancée significative de cet audit, n’a néanmoins pas omis d’exhorter son hôte à tout mettre en œuvre pour l’accélération des travaux qui donneront de la fourniture en eau et en énergie en ce sens que la phase d’implémentation intervienne dans les plus brefs délais.