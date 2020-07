Eau et électricité: «des efforts sont à faire», reconnaît Bilie-By-Nze

Nommé à la tête du ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques le 17 juillet dernier, Alain Claude Bilie-By-Nze n’a pas tardé à donner le ton au sein de ce département par une visite de terrain à Ndjolé dans la province du Moyen-Ogooué. Occasion pour le membre du gouvernement de reconnaître les défaillances dans la gestion de la desserte en eau et en électricité sur l’ensemble du territoire et les efforts à fournir pour son amélioration.

Lors de cette visite de terrain, Alain Claude Bilie-By-Nze avait à coeur de se rendre compte des difficultés rencontrées par les populations de Ndjolé dans l’approvisionnement en eau. Une situation insoutenable qui touche plusieurs parties du pays et à laquelle le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques s’est engagé à résoudre dans les mois à venir.

A cet effet, il a reconnu que « des efforts sont à faire » dans le cadre de l’amélioration des services assurés par la Société d’energie et d’eau du Gabon. « Les mois à venir, nous serons sur le terrain. Les mois à venir tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de production, de transport et de distribution, que ce soit l’énergie ou l’eau, vont être réunis et chacun sera placé devant ses responsabilités », a martelé Alain Claude Bilie-By-Nze.

Un engagement que la population entend voir se concrétiser car excédée ces dernières années par les délestages et autres coupures d’eau orchestrés par la SEEG qui peine convenablement à remplir ses missions. Un fait pour le moins curieux alors que cette entreprise est en quasi position de monopole avec un chiffre d’affaires qui ne cesse de croître, culminant par exemple à fin mars 2019 à près de 50 milliards de FCFA.