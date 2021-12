E-Pharma: premier logiciel gabonais de gestion de pharmacie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plus d’un an après l’avènement du covid-19, de nombreuses entreprises ont dû repenser leur stratégie de développement. Priorisant le digital, un large déploiement des activités numériques des sociétés et une recrudescence de d’applications et solutions numériques ont été lancées. C’est dans cette optique que E-Pharma a lancé son logiciel permettant la mise en relation des particuliers et des pharmacies.

E-Pharma est le premier logiciel gabonais pour la gestion des pharmacies. Il permet de gérer le stock des structures pharmaceutiques, notamment les finances, et pour les riverains, ils ont la possibilité de voir en temps réel la disponibilité des médicaments et ainsi faire leurs achats.

L’application permettra ainsi de réduire les files d’attente pour les riverains voulant procéder à l’achat de médicaments. Une bonne initiative qui permet de limiter les regroupements de personnes, devenus des clusters de contamination de covid-19. Pour l’heure, le logiciel est en cours de développement et sera présenté prochainement au syndicat des pharmaciens.



A noter que le lancement de cette application intervient dans un contexte de développement accru du numérique. Une véritable aubaine pour les associations et entrepreneurs gabonais qui leur permettra de continuer leurs activités en cette période de crise sanitaire liée au covid-19. E-Pharma fait ainsi partie des start-ups gabonaises bénéficiant de l’accompagnement de la Société d’incubation numérique du Gabon(SING).