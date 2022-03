Dubaï: le Concours national de photographie ambassadeur de la diversité Gabonaise à Exposition universelle

Ecouter cet article Ecouter cet article

Prévue initialement pour l’an dernier mais reportée du fait de la pandémie de covid-19, l’exposition universelle ouverte à Dubaï le 1er octobre dernier et prévue jusqu’au 31 mars 2022, voit la participation du Gabon en plus de 189 autres pays. Pour cet événement, l’exposition des photos retenues dans le cadre du concours national organisé par Amazing Gabon, est l’une des attractions qui vaut le détour. Occasion pour le public et les curieux d’apporter leur soutien aux candidats présélectionnés en allant voter pour les meilleures clichés qui auront retenu leur attention.

Après une série de descentes sur le terrain, notamment à Libreville, le palais Omar Bongo Ondimba abritant le Sénat, et au SanGel situé à Bessieux, la 1ère édition du concours national de photographie organisée par Amazing Gabon se poursuit. Ainsi, l’exposition universelle ouverte à Dubaï servira de cadre à l’exposition qui aura lieu du 11 au 31 mars prochain et permettra aux photographes dont les clichés ont été sélectionnés d’accéder aux plus hautes marches du podium en remportant les prix.

Programme exposition du concours national de la photographie © D.R.

Placé sous le thème de la « création d’un avenir durable », cette exposition universelle, qui s’articule donc autour de la durabilité et la capacité des Etats à créer des opportunités en faisant plus avec moins, tout en protégeant et préservant notre environnement pour les générations futures, revêt plusieurs enjeux. Des enjeux dont Amazing Gabon, s’est totalement imprégnée avec le défi de faire de notre pays, une des destinations touristiques et pour lequel, l’organisation est fort logiquement, partie prenante. « Une fierté nationale pour les photographes, principaux ambassadeurs, qui auront le privilège de voir leur art exposer au monde pour la valorisation du Gabon » ont déclaré les organisateurs.

Placé sous le thème « Faunes et flores du Gabon », l’événement qui en est à sa première édition veut redonner une autre image au Gabon, de par le regard des participants sur la faune et la flore. Un concours qui permettra aux photographes qualifiés, qui sont au nombre de 19, d’acquérir le vote du grand public. Une étape importante rendue possible grâce à l’apport de nombreux partenaires, notamment Afrijet, Food Plaza, WWF, l’ONDSC, SanGel, la maison de Lulu, pour ne citer que ceux-là.