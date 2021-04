Dubaï Business Awards: Sobraga récompensé pour son management

C’est lors de la prestigieuse cérémonie des Dubaï Business Awards qui s’est déroulée le vendredi 9 avril dernier que la société des brasseries du Gabon (Sobraga) a été primée pour son management exemplaire depuis plusieurs décennies. Occasion pour le Directeur Général de la Sobraga, Fabrice Bonatti de rendre un vibrant hommage à ses collaborateurs qui ont su intégrer « l’esprit d’équipe » prôné par le groupe Castel dont Sobraga, Sovingab et Soboleco sont des filiales.

Entreprise citoyenne et acteur économique incontournable, la Sobraga a su importer son leadership vers l’international. En effet, la filiale du groupe Castel a vu l’expertise managériale de deux de ses loyaux agents primée lors des prestigieux « Dubaï Business Awards » dont la cérémonie a eu lieu le vendredi 9 avril dernier aux Emirats Arabes Unis (EAU). Il s’agit de Fabrice Bonatti et Guy Germain Essono Ekoua, respectivement Directeur général et Directeur des Ressources Humaines de Sobraga.

Pour les organisateurs, cette distinction vient louer la constance et l’excellence dans la gestion des sociétés Sobraga, Sovingab et Soboleco. « La maestria avec laquelle vous managez depuis quelques années le Groupe Castel (…) avec les règles modernes de gestion des Entreprises qui érigent les Ressources Humaines en premier patrimoine de celles-ci (…) et favorise à la foi l’épanouissement du travailleur et l’optimisation de son rendement », a indiqué le jury des DBA.

Fidèle à sa réputation, Fabrice Bonatti a mis en avant le savoir-faire et le savoir-être de toute l’équipe du groupe. « Notre force c’est notre unité et notre complémentarité. Parce que chacun sait qu’il est un maillon de cette grande chaîne qui nous permet de relever tous nos défis depuis 50 ans. Nous sommes plus d’un millier, mais nous ne faisons qu’un pour satisfaire nos clients en donnant le meilleur de nous-mêmes. Parce que nous savons qu’ensemble, nous pouvons surmonter toutes les épreuves », a déclaré le Directeur général de Sobraga.



Pour information, les « Dubaï Business Awards » sont une cérémonie d’affaires organisée conjointement par la Chambre de Commerce Africaine de Paris, le cabinet canadien Bria Holding et plusieurs autres acteurs du monde du business. Elle consiste à récompenser les cahiers économiques qui se sont distingués dans un secteur d’activité par leur compétences et leur management. Pour le cas de la Sobraga, il s’est notamment agi de saluer sa gestion dans ce contexte sanitaire difficile où elle a su préserver ses emplois et participer à l’effort collectif dans la lutte contre la Covid-19.