Dubaï Business Awards: plusieurs personnalités gabonaises nominées pour la 3ème édition

Du 25 au 27 novembre 2021, le Crowne Plaza Hotel de Dubaï des Émirats arabes unis accueillera la 3ème édition du Prix africain de l’intégration et de l’émergence (PAIE) initié par Dubaï Business Awards, une plateforme d’échanges, de réflexion, de promotion d’excellence et celle du tourisme. Un événement qui a pour ambition de valoriser et d’encourager les personnalités qui ont marqué l’année dans un domaine d’activité spécifique en faveur du développement d’une Afrique nouvelle.

Cet événement qui réunira plusieurs de dirigeants et hommes d’affaires sera essentiellement marqué par une remise de prix aux lauréats lors d’un dîner de gala mais sera l’occasion de présenter des projets d’investisseurs d’urgence à des opérateurs économiques prêts à investir en Afrique et de mettre en contact direct des clients et des fournisseurs.

Il faut souligner que le Gabon ne sera pas en reste lors de ce grand rendez-vous international puisque plusieurs personnalités nationales sont nominées. Ainsi au nombre des personnalités gabonaises on retrouve entre autres le coordinateur du Samu social gabonais, Dr. Wenceslas Yaba, le Dr. Christian Agaya, l’administrateur directeur général de la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré) Dr. Andrew Gwodog, le président du Conseil économique social et environnemental (CESE) René Ndemezo’Obiang ou encore des structures telles que UBA et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.

Pour information, les « Dubaï Business Awards » sont une cérémonie d’affaires organisée conjointement par la Chambre de Commerce Africaine de Paris, le cabinet canadien Bria Holding et plusieurs autres acteurs du monde du business. Ledit événement consiste à récompenser les cahiers économiques qui se sont distingués dans un secteur d’activité par leur compétences et leur management.