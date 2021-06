Drame de Moutassou: les précisions d’Olam Palm Gabon

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que l’entreprise Olam Palm Gabon (OPG) a tenu à apporter des précisions suite au drame survenu à Moutassou près de Mouila dans la province de la Ngounié et qui a fait 6 morts. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« OPG est au regret de vous informer que ce matin est survenu à proximité de Mouila un accident de circulation impliquant un transporteur de travailleurs sous-traitants et un grumier.

A l’heure de ce communiqué, six personnes ont malheureusement perdu la vie et d’autres sont blessées. Nos équipes et nos médecins, ainsi que notre logistique, sont mobilisés au chevet des personnes impactées. OPG et son partenaire mettent tout en œuvre pour pallier à l’urgence en collaboration avec les autorités locales et les structures de santé de la province.

Toutes nos pensées accompagnent les familles touchées par ce drame, et nous leur assurons de notre soutien total dans cette épreuve »