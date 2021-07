Drame de Moutassou: le chauffeur et le propriétaire du camion risquent gros

Ecouter cet article Ecouter cet article

Principaux mis en cause dans le tragique accident occasionné le lundi 21 juin 2021 aux environs de 6 heures à Moutassou dans le département de la Douya-Onoye, Sidibé Diakaridia et Koné Yacouba, encourent respectivement 5 et 2 ans d’emprisonnement assortis d’amendes de 1 et 2 millions FCFA. C’est l’ensemble des réquisitions faites par le ministère public avant le délibéré le 29 juillet prochain.

C’est le Jeudi 15 juillet dernier que Sidibé Diakaridia et Koné Yacouba, les présumés responsables de l’accident de Moutassou qui a fait 6 morts et 17 blessés graves, ont été déférés devant le Tribunal de Mouila. Poursuivis pour homicide involontaire et mise en danger d’autrui, les deux individus de nationalité étrangère auraient délibérément « joué avec leurs volants au mépris des vies humaines », a indiqué le ministère public.

Rappelant les faits, Chris Léandre Ngouma Ondzounga, Président dudit Tribunal a fait constater l’absence d’avocats à la défense. Soucieux du respect du principe du contradictoire, il leur a été demandé s’ils souhaitaient se faire juger dans ces conditions. Après un long silence, et des sommations à leur encontre, les deux mis en cause ont relaté les faits en admettant avoir tenté un dépassement dangereux alors que le convoyeur des 5 grumiers était mis en évidence.



Après un long échange auxquels étaient impliqués, le représentant de la Société Olam Palm, le propriétaire du véhicule prestataire Koné Yacouba, le procureur de la République Urbain Massala a appelé le Tribunal à tenir compte des vœux des victimes avant d’estimer le mis en cause coupable de 3 infractions. Il a notamment requis 5 et 2 ans d’emprisonnement assortis d’amendes de 1 et 2 millions FCFA. Le délibéré sera rendu le 29 juillet prochain par le Tribunal de Mouila.