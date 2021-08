Drame de Moutassou: le chauffeur et le propriétaire du camion condamné à 3 ans et 1 mois de prison

Ecouter cet article Ecouter cet article

Principaux mis en cause dans le tragique accident survenu le lundi 21 juin 2021 aux environs de 6 heures à Moutassou dans le département de la Douya-Onoye, Sidibé Diakaridia et Koné Yacouba ont finalement été fixés sur leur sort par le tribunal de première instance de Mouila le jeudi 29 juillet dernier. Les deux hommes ont été condamnés à 3 ans pour le chauffeur et 1 an pour le propriétaire du camion, assortis d’amendes de 300 000 et 500 000 FCFA.

C’est le Jeudi 29 juillet dernier que l’affaire mettant en scène Sidibe Diakaridia et Koné Yacouba a connu son épilogue. Les présumés responsables de l’accident de Moutassou qui a fait 6 morts et 17 blessés graves, ont comparu devant le Tribunal de première instance de Mouila. Poursuivis pour homicide involontaire et mise en danger d’autrui, les deux individus de nationalité étrangère ont été condamnés à 1 an de prison et une amende de 300 000 pour le premier susmentionné et 3 ans de prison ainsi qu’une amende de 500 000 pour le second.

En outre, le tribunal a ordonné la suspension du permis de conduire de Sidibe Diakaridia, le chauffeur à l’origine du drame, pour une période de 3 ans après sa sortie de prison et a rejeté l’interdiction de séjour au Gabon sollicitée par le ministère public. Quant à Koné Yacouba, il devra dédommager les parties civiles une fois que ces dernières auront procédé aux conseils de famille, l’assurance du véhicule ne couvrant pas le personnel « transporté comme de la marchandise » rapporte notre confrère du quotidien L’Union.

Une délibération qui vient mettre un terme à cette affaire dont le verdict était attendu tant l’affaire avait déclenché un tollé. Pour rappel, le jeudi 21 juin 2021 au PK8 de Mouila, un camion transportant des ouvriers agricoles avait violemment percuté un grumier. Le choc causé par les deux véhicules avait été à l’origine de la mort de 6 personnes dont 5 Gabonais et un ressortissant ivoirien.