Dr. Yves Marius Boussougou: «Jésus était Africain, c’est notre frère»

C’est à la faveur d’une conférence de presse organisée le vendredi 1er avril dernier que le Dr. Yves Marius Boussougou a livré l’élixir sur le thème « Les racines spirituelles perdues d’un peuple africain » issu de 14 ans d’investigations poussées. Il en ressort que les origines de Jésus christ et ses apôtres seraient africaines spécifiquement bantoues.

C’est une annonce qui ne risque pas de passer inaperçue dans l’opinion publique. Réunis à l’occasion d’une conférence de presse placée sous le thème « Les racines spirituelles perdues d’un peuple africain », les journalistes et hommes de foi ont vraisemblablement été subjugués par les propos du Dr. Yves Marius Boussougou sur la véritable genèse ressassée par la bible.

Pour le leader de l’international Campus Chrétien, l’heure au changement de paradigme dans la distorsion de la réelle histoire de la tribu de Juda. « Il y a certains temps de l’Histoire dont on doit restituer la bonne version », a-t-il indiqué. D’ailleurs, le Dr. Yves Marius Boussougou a contesté la description faite par le clergé et les autres hautes représentations chrétiennes.

« Jésus est celui qui sauve, je ne le conteste pas, ce serait renier ma foi. Seulement, je le déporte dans son propre contexte. Il est Africain, et c’est notre frère » a clairement souligné le Dr. Yves Marius Boussougou. Dans la même veine il déclare « c’est nous en tant qu’Africains qui devons l’adorer plus que le monde entier, et être des missionnaires pour amener notre histoire ».

Une conviction qui découlerait de 14 ans de recherches menées par l’intéressé. Autre découverte inédite, l’origine bantoue des hébreux. « Les Bantous sont le peuple hébreu, les Israéliens de la Bible sont les Noirs africains, ce qui voudrait dire qu’Abraham, Isaac et Jacob étaient Noirs, que Joseph était noir, que Moïse était noir, que Jésus et ses apôtres étaient Noirs ». L’homme d’église n’est pas le seul à avoir développé ces thèses.



Au Gabon, le Pr. Grégoire Biyogo n’a pas hésité à révéler l’origine kamite de christ. Le savant gabonais n’hésite pas à mettre à nu la falsification de l’histoire par les peuples occidentaux qui ont réécrit les livres dits saints à l’exemple de la Bible. Autre chercheur persuadé des origines africaines de Jésus-Christ, le Congolais Melo Nzeyitu Josias qui a écrit « Jésus l’Africain », publié en 2007.