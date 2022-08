Dr. Viviane Boulé «ma démission n’a jamais été à l’ordre du jour»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nommée Directrice générale de l’Institut supérieur de technologie (IST) en Conseil des ministres du 7 novembre 2019, le Dr. Viviane Annick Boulé devrait logiquement poursuivre son aventure à la tête dudit établissement d’enseignement supérieur. Annoncée partante sur la base d’une supposée « démission de son poste », l’intéressée a déclaré à Gabon Media Time « il n’a jamais été question d’une démission ».

Identifiée comme tête de turc de tout dysfonctionnement au sein de l’Institut supérieur de technologie, le Dr. Viviane Annick Boulé ne semble pas pour autant prête à jeter l’éponge et céder à la pression de ses collaborateurs. Enseignants, étudiants et personnels Atos devra dès lors composer avec leur Directrice générale qui ne compte pas s’arrêter en chemin et encore moins, pour faire plaisir aux délateurs.

D’ailleurs, dans l’optique de s’enquérir de la réalité, Gabon Media Time (GMT) a joint l’intéressée par voie téléphonique. « Bonjour, il n’a jamais été question d’une démission », a-t-elle souligné avec assurance avant de poursuivre en précisant « ma démission n’a jamais été à l’ordre du jour et je compte terminer mon mandat », a-t-elle conclu. Une sortie courageuse qui vient tordre le cou à cette rumeur devenue forte. Nous y reviendrons !