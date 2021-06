Dr. Obiang Ndong: «la vaccination anti-covid-19 n’exonère pas du respect des mesures barrières»

C’est à l’occasion de la conférence gouvernementale organisée ce samedi 29 mai 2021 à Arambo que le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a tenu à attirer l’attention de la population sur les modes de prévention contre le Coronavirus. Concernant la vaccination, le membre du gouvernement a précisé qu’elle « n’exonère pas du respect des mesures barrières ».

C’est à la suite d’un exposé sur la situation épidémiologique au Gabon et le bilan général de la riposte contre le covid-19 en cette seconde vague. À l’instar du président de la République Ali Bongo Ondimba, le ministre de la Santé s’est réjoui de la capacité de résilience des populations qui se sont montrées volontaires pour se faire vacciner. Preuve qu’en dépit du scepticisme qui entoure lesdits vaccins, les Gabonais ont intégré la nécessité de se prémunir de cette pandémie pour l’intérêt de la nation.

Un pari réussi pour le gouvernement puisqu’à ce jour, ce sont plus de 14 000 vaccins qui ont été administrés.« Nous avons enregistré 14352 personnes vaccinées pour la première dose et 8172 pour la seconde vague », a-t-il indiqué devant la presse nationale et internationale lors de ladite conférence gouvernementale organisée ce samedi 29 mai 2021. Aussi, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong est revenu sur la place qu’occupe le vaccin anti-covid-19 dans l’éventualité d’un retour à la normale.



En outre, le membre du gouvernement n’a pas manqué d’attirer l’attention des populations sur la nécessité de demeurer vigilant en dépit de la garantie immunitaire que revêt les vaccins. « La vaccination anti-covid-19 n’exonère pas du respect des mesures barrières », a conclu le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong à ce propos. Un rappel qui tombe à point nommé car ne dit-on pas qu’aucune science n’est exacte et que chaque organisme réagit différemment aux remèdes. Gageons que cette interpellation sera perçue à juste titre.