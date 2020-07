Double buteur, Aubameyang échoue à un petit but du Golden Boot

En quête d’un nouveau titre de meilleur buteur du championnat, Pierre Emerick Aubameyang a tout donné ce dimanche 26 juillet 2020 pour tenter d’accrocher Jamie Vardy. Auteur d’un match exceptionnel ponctué par un retourné somptueux, l’attaquant international gabonais double buteur face à Watford, échoue malheureusement à un petit but de l’anglais qui termine golden boot cette saison.

Avec 20 buts au coup de sifflet initial de cette partie face à Watford ce dimanche, qui faisait de lui le 3ème meilleur artilleur du royaume, Pierre Emerick Aubameyang n’avait d’autre choix que d’inscrire au moins un triplé pour rattraper le buteur de Leicester Jamie Vardy. Dans un match sans réel enjeu tant la saison des Gunners a été tronquée, Captain Aubameyang s’est d’abord offert l’ouverture du score dès la 5ème minute de jeu sur penalty.

Dans tous les bons coups, PEA a ensuite offert à son jeune coéquipier Kieran Tierney le but du 2-0 à la 24ème minute. Dans un match ouvert où les Gunners semblaient marcher sur l’eau, Pierre Emerick Aubameyang s’est offert l’un des plus beaux buts de cette saison. En effet, d’un retourné d’anthologie à la 33ème minute, le Gabonais a cloué sur place Ben Foster pour s’offrir son 22ème but de la saison.

A une mi temps de Jamie Vardy resté muet face à Manchester United dans le même temps, PEA n’a toutefois pas pu accrocher ce titre. La faute, une nouvelle fois, à une défense fébrile qui l’a obligé à défendre plutôt que d’attaquer. Deuxième du classement des buteurs, le Gabonais prouve toutefois qu’il est sans conteste l’un des meilleurs joueurs du royaume avec cette nouvelle saison à plus de 20 buts.