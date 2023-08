Discours du 16 août : Ali Bongo promet la gratuité des manuels scolaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’une des grandes annonces faites par le chef de l’État gabonais lors de son discours à la nation à la veille du 63ème anniversaire du Gabon. Ali Bongo Ondimba a annoncé que dès la prochaine rentrée des classes, les manuels scolaires seront gratuits au primaire et ce, sur toute l’étendue du territoire.

À la veille du 63ème anniversaire, le chef de l’État sortant a fait le point sur les réalisations et les événements inopinés intervenus durant l’année en cours. Pour Ali Bongo Ondimba, plusieurs efforts ont été réalisés. Notamment sur le maintien des prix de la baguette de pain et de 67 produits de première nécessité. Occasion pour le numéro 1 gabonais d’annoncer les perspectives.

Vers la gratuité des manuels scolaires à la rentrée !

14 ans après son accession à la magistrature suprême, Ali Bongo Ondimba semble enfin disposé à faire de l’éducation son cheval de bataille. Outre la réduction des frais de scolarité, le Président de la République entend assurer l’égal accès à l’éducation. « Dès l’année prochaine, les manuels scolaires seront totalement gratuits », a-t-il indiqué.

Cette mesure devrait bénéficier aux élèves issus des établissements scolaires primaires et secondaires publics, confessionnels et laïcs reconnus d’utilité publique. Si elle est mise en œuvre, il s’agirait d’un allègement conséquent pour les parents d’élèves. Et ce, quand on sait que les prix oscillent entre 3500 et 6000 FCFA.

Une rentrée scolaire pleines de mesures sociales

Outre la gratuité des manuels scolaires didactiques, le Chef de l’État a annoncé qu’à compter de cette rentrée des classes les prix des uniformes seront plafonnés. Toutefois, cette mesure ne semble pas être une innovation. Tant la vente desdites tenues a toujours été assujettie à un plafond.

Le gouvernement est donc appelé à définir les grilles tarifaires qui devraient être bientôt applicables au Gabon. Autre mesure et pas des moindres, les frais de scolarité et d’inscription réduits de 25%. Reste à mettre en musique ce chapelet d’initiatives louables. Un discours plein de promesses par lesquelles Ali Bongo Ondimba entend témoigner son amour pour le Gabon.