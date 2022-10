Diplomatie: vers la suppression des visas entre le Gabon et les Emirats Arabes Unis

Ecouter cet article Ecouter cet article

La récente visite du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba au Émirats Arabes Unis (EAU) aura été l’occasion de renforcer les relations entre le Gabon et ce pays de la péninsule arabique. La preuve avec la signature d’un mémorandum d’entente qui devrait aboutir à la suppression des visas entre les deux pays.

Après la rencontre au sommet entre les deux chefs d’Etat qui ont examiné les axes prioritaires de coopération et les différentes opportunités d’investissements qu’offre le Gabon dans les secteurs du transport, de l’agro-industrie, de la pêche, des énergies renouvelables ou encore du commerce, deux mémorandums d’entente.

C’est des mains du ministre des Affaires étrangères Michael Moussa Adamo et de son homologue Shakhbout Bin Nahym Bin Mubarak Al Nahyan qu’ont été signés les deux mémorandums. L’un vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’éducation, par l’offre de cinq bourses d’études du Gouvernement des Emirats Arabes Unis au Gouvernement gabonais.

Le deuxième mémorandum concerne l’exemption mutuelle des conditions d’attribution des visas d’entrée. Ainsi les diplomates gabonais et émiratis et les fonctionnaires détenteurs de passeport de service n’auront plus besoin de visas d’entrée. Par ailleurs, des facilités d’obtention de visas seront accordées aux ressortissants des deux nations.