Diplomatie: Serge Thierry Mickoto présente ses lettres de créance au Roi de Belgique

Nommé ambassadeur du Gabon auprès du Royaume de Belgique lors du Conseil des ministres du 14 août 2020, l’ancien administrateur directeur général du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), Serge Thierry Mickoto, a présenté ses lettres de créance au Roi Philippe de Belgique, le 17 novembre, à Bruxelles. Une cérémonie qui marque dès lors l’entrée en fonction du nouveau diplomate.

Ce nouveau poste marque un nouveau challenge pour cet expert-comptable, qui a débuté sa carrière dans l’audit et conseil au sein du cabinet Ernst & Young. En 1994, il rejoint le groupe Paribas qui deviendra quelques années plus tard BGFI Bank. Il occupe successivement les fonctions de directeur administratif et financier, puis directeur de la filiale équato-guinéenne du groupe et directeur général adjoint de BGFI participations.

En 2012, il est nommé directeur général du Fonds gabonais d’investissements stratégiques, avec comme principale mission de gérer les participations de l’État dans les entreprises, mais aussi et surtout de rentabiliser une partie de la manne pétrolière (environ 10 %) grâce au développement de nouvelles filières.

Il sera remplacé en 2020 par Akim Daouda et devra donc assurer la gestion des relations diplomatiques avec le Royaume de Belgique, l’Union européenne et aura également juridiction sur le Luxembourg et les Pays-Bas.