Diplomatie : panorama des activités de la France au Gabon

Ce jeudi 13 juillet 2023, l’ambassadeur de France au Gabon Alexis Lamek a animé une conférence de presse dans le nouveau bâtiment accueillant les services de l’ambassade et du consulat général de France. Il était question pour le diplomate de faire un tour d’horizon des activités menées tout au long de l’année, notamment dans le cadre de la coopération avec le Gabon, mais surtout décliner les perspectives de ce partenariat historique.

Lors de son intervention, le diplomate est revenu tour à tour sur le raffermissement des axes de coopération entre le Gabon et la France, notamment en matière environnementale. Une convergence de vue perceptible par l’organisation en mars dernier du One Forest Summit marqué par la présence du président français Emmanuel Macron. Occasion pour les participants d’échanger sur la nécessité de concilier développement économique et transition énergétique ?

Alexis Lamek a également rappelé l’implication de l’Hexagone dans l’amélioration des conditions de vie des populations, avec comme exemple palpable la réhabilitation de la décharge de Mindoubé ou encore la construction de la centrale hydroélectrique de Kinguele Aval. Au cours de son intervention, il a également décliné les actions sociales menées au Gabon, notamment en matière d’égalité de genre.

À noter que Dans ces actions, les jeunes ne sont pas en reste. C’est le cas avec le lancement de projets visant à favoriser insertion professionnelle avec comme ambition de former 500 jeunes, notamment dans les métiers du digital, de développer les contrats d’alternance et d’apprentissage en entreprise et d’accroître leur accès au financement.



Par ailleurs, l’ambassadeur de France au Gabon a décliné l’ambition de la France de redynamiser sa diplomatie sportive en prélude aux jeux olympique de 2024. Même cas de figure dans la santé et l’éducation à travers « le projet PASS qui vise la construction et la réhabilitation de centres de santé et le projet PISE qui porte l’effort sur la construction des écoles à Libreville » mise en œuvre par l’Agence française de développement (AFD).