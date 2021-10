Diplomatie: Moubelet Boubeya présent au sommet des pays Non-alignés en Serbie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 12 octobre 2021, le ministre des Affaires étrangères Pacome Moubelet Boubeya a pris part au sommet des pays Non-Alignés qui s’est tenu à Belgrade en Serbie. Une rencontre qui marque non seulement les 60 ans de cette organisation mais qui a permis d’échanger sur les enjeux de l’heure en l’occurrence la crise du Covid-19.

Voilà maintenant soixante ans que cette organisation a été fondée en 1961 lors de la conférence de Belgrade dans l’esprit et la continuité de la conférence de Bandung (Bandung) de 1955. Ce mouvement qui regroupe aujourd’hui 120 pays avait pour objectif de favoriser l’indépendance effective des pays du Sud dans le cadre de la décolonisation.

Ainsi, lors de cette rencontre le MNA a souligné la nécessité d’un raffermissement de la coopération et la solidarité internationales pour s’attaquer aux problèmes brûlants du monde moderne notamment la pandémie de covid-19. « Les délégations participantes ont appelé tous les Etats et d’autres parties prenantes à retirer les obstacles injustifiés qui limitent les exportations de vaccins contre la COVID-19 et à prévenir toute spéculation et accaparement », a indiqué le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, dont le pays préside actuellement le MNA.

A noter qu’en marge de ces retrouvailles, le patron de la diplomatie gabonaise Pacome Moubelet Boubeya a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues de Russie, Sergueï Lavrov, du Venezuela, Felix Plasenda et de Serbie Nikola Selakovic. Au menu de ces rencontres, le renforcement des relations entre le Gabon et ces différents pays.