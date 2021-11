Diplomatie: le Gabon en manque d’ambassadeurs aux USA et dans plusieurs pays africains depuis 3 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que notre pays se veut être intégré au titre de nation émergente à l’échiquier mondial d’ici à l’horizon 2025, ses représentations diplomatiques quasi vides laissent pantois. En effet, depuis 3 ans plusieurs ambassades demeurent vides après les nominations, les départs à la retraite de ces diplomates. Une situation semble-t-il assumée par Pacôme Moubelet-Boubeya qui voit s’étioler le charisme du Gabon dans la coopération internationale.

La Coopération internationale, ce jeu d’alliances entre plusieurs pays sur un sujet donné et pouvant s’étendre à d’autres domaines, semble peu à peu être reléguée au second plan par les autorités publiques en charge de la question. Pour preuve, ni Pacôme Moubelet-Boubeya ministre des Affaires étrangères encore moins Rose Christiane Ossouka Raponda, Premier ministre ne cernent l’urgence de remédier à la situation ubuesque à laquelle font face les ressortissants gabonais dans certains pays dépourvus de chef de mission diplomatique depuis plusieurs années.

Résultat, tout va au ralenti dans ces représentations diplomatiques au grand désarroi de nos compatriotes qui font des pieds et des mains pour renouveler leurs titres de séjour dans ces pays. C’est notamment le cas aux États-Unis d’Amérique où Michaël Moussa Adamo semble irremplaçable. Sinon, comment comprendre que 3 ans après sa nomination au sein de l’appareil gouvernemental il ne soit toujours pas remplacé ? Et ce, en dépit de l’importance pour le Gabon d’être présent dans la première nation mondiale qui regorge en son sein le système de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Même constat en Allemagne où la représentation du Gabon est orpheline d’ambassadeur malgré la pléiade qui croupit à Libreville qui pourrait boucher ce trou trop béant au sien de la première puissance économique d’Europe. Alors que bon nombre d’observateurs pensaient à des problèmes d’ordre logistique, ces derniers ont été déçus de constater que la situation est quasiment identique en Afrique du Sud, Tunisie, Algérie et Côte d’Ivoire. Que dire de l’absence de Chef de mission diplomatique en Afrique centrale précisément en Angola, Cameroun, Guinée-Équatoriale et Sao Tomé et Principe ?