Diplomatie: Ilias F. Iskandarov pour l’intensification des relations bilatérales entre la Russie et le Gabon

Ce mardi 29 septembre 2020, le ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet Boubeya a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon Ilias F. Iskandarov. Une rencontre qui s’inscrivait dans le cadre de la prise de fonction du diplomate et qui a permis aux deux hommes d’échanger sur les relations bilatérales entre ces deux nations.

Lors de cette rencontre qui s’est voulue empreinte de convivialité, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon, a remis les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. A noter que Ilias F. Iskandarov a remplacé Dmitry Kourakov à la tête de l’ambassade de Russie.

Cette cérémonie a permis aux deux hommes d’évoquer des perspectives d’intensification des relations bilatérales entre la Russie et le Gabon. En effet, avec des échanges en constante progression et qui ont atteint plus de 65 milliards de FCFA en 2018 contre 600 millions de FCFA six ans plus tôt, les relations économiques bilatérales entre les deux pays sont au beau fixe avec le manganèse comme principale matière échangée. L’arrivée de Ilias F. Iskandarov au Gabon sera donc l’occasion d’intensifier les échanges notamment sur le plan économique.

Né en 1965, le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon est diplômé de l’Institut des Relations Internationales de Moscou. Il a débuté sa carrière au service diplomatique en 1991. Il a occupé divers postes aux Ambassades de la Fédération de Russie à l’étranger, notamment en Syrie, en Israël, en Tunisie. Avant sa nomination, il occupait le poste de directeur adjoint du Département d’Afrique du Ministère des Affaires étrangères.