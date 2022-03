Diplomatie: Eric Chesnel fait le point des relations entre le Gabon et le Vatican à Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu ce lundi à la présidence de la République, l’ambassadeur du Gabon, au Saint-Siège et de l’ordre de Malte Eric Chesnel. Il était question pour ce dernier de faire le point au président de la République des relations entre le Gabon et le Vatican.

Il s’est agit principalement pour Eric Chesnel, nommé le 22 janvier 2021 ambassadeur du Gabon, au Saint-Siège et de l’ordre de Malte, d’échanger avec le chef de l’Etat, sur l’évolution des relations bilatérales entre Libreville et le Saint-Siège, conformément à l’Accord-Cadre de Coopération signé le 12 décembre 1997, portant essentiellement sur les secteurs de l’Éducation, de la Santé et de l’Assistance sociale.

Une visite de l’ambassadeur qui intervient, après celle du 02 août 2021, au cours de laquelle, il a été reçu en audience par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Lequel avait exprimé sa volonté de raffermir et de densifier les relations déjà existantes entre le Gabon et le Saint-Siège, afin de les porter à un niveau supérieur dans le cadre d’avantages mutuellement bénéfiques.

En marge de cette rencontre, Ali Bongo s’est entretenu avec une délégation épiscopale, conduite par Monseigneur Mathieu Madega, Lebouakehan, en sa qualité de président de la Conférence épiscopale du Gabon. Il a été question pour les hommes d’Église de lui présenter le nouvel évêque de Makokou Monseigneur Severin Nziengui Mangandza, nommé par le Pape François.