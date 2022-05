Diplomatie culturelle: lancement officiel de la quinzaine de l’Europe

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Musée national des Arts, rites et traditions du Gabon a servi de cadre ce mardi 3 mai 2022, à la cérémonie de lancement de l’édition 2022 de la quinzaine de l’Europe. Un programme organisé en vue de la promotion du dialogue culturel, à l’initiative de l’Union européenne et ses États membres, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts.

L’Union européenne s’engage une fois de plus à soutenir la culture et la créativité au Gabon. À travers la diplomatie culturelle, il s’agit de renforcer la coopération entre l’Europe et l’Afrique en valorisant la contribution du dialogue interculturel à l’édification de la paix et de la stabilité entre les peuples.

Ainsi, du 3 au 14 mai 2022, un programme riche et varié va meubler cette quinzaine de l’Europe. Il s’agit de projections de films européens et gabonais, d’exposition photo et artisanale, d’une fashion foire, des master classes en présentielle et en ligne pour les acteurs culturels. Cerise sur le gâteaux avec le spectacle interculturel MONGO qui en est à sa quatrième édition. Il s’agit d’une fusion artistique entre le théâtre, la musique, la danse, la mode et la photographie dans un spectacle réalisé par des professionnels locaux.



Pour l’Union européenne, le soutien à la culture et aux arts se révèle aujourd’hui plus nécessaire vu les répercussions de la crise sanitaire Covid-19 sur les acteurs culturels en Afrique et en Europe. « Notre défi commun est de contribuer au développement d’industries culturelles en vue de la diversification de l’économie grâce à la mise en place progressive de mécanismes de création de richesses et d’emplois au Gabon », a indiqué Rosario Bento Pais, l’ambassadeur de l’Union européenne au Gabon.