Diplomatie: Ali Bongo attendu à Londres pour les obsèques de la Reine Elizabeth II￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 16 septembre 2022, le président de la République, Ali Bongo Ondimba se rendra à Londres, au Royaume Uni. Un déplacement relatif aux obsèques de sa Majesté la Reine Elizabeth II décédée le 8 septembre dernier au château de Balmoral en Ecosse.

A l’instar de plusieurs hauts dignitaires du monde, le Chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba effectuera le déplacement de Londres ce vendredi 16 septembre 2022. Le but de cette visite, rendre un dernier hommage à la Reine Elizabeth II passée de vie à trépas le 8 septembre dernier au château de Balmoral en Ecosse.

Notons que les obsèques d’Élizabeth II se dérouleront à l’abbaye de Westminster avec la mise en terre prévue pour le lundi 19 septembre prochain. « Amie de longues dates de l’Afrique et particulièrement du Gabon », la reine aura pesé de tout son poids pour faciliter l’entrée de notre pays dans la grande famille du Commonwealth.

Il va sans dire que l’accompagnement de l’État gabonais via son président est dès lors des plus légitimes. Le Gabon devrait donc logiquement prendre une part active à ses funérailles lors de ce dernier vibrant hommage à la monarque qui aura régné pendant 70 ans. Ali Bongo Ondimba porte à lui tout seul le noble plaidoyer de tout un pays qui aurait voulu accompagner « The Queen » telle la majestueuse personne qu’elle a été durant son magistère.

Pierre Essono