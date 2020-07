DigieWomen School lance ses journées portes ouvertes virtuelles sur l’apport du numérique en Afrique

C’est en collaboration avec le ministère de la Communication et de l’Economie numérique, de Gabon Télécom, entre autres, que l’école d’apprentissage des métiers du numérique DigieWomen School, va organiser du 5 au 7 août prochain des Journées portes ouvertes virtuelles (Jpov). Une première édition qui traitera des questions du numérique à l’épreuve de la Covid-19 en Afrique.

En plus de proposer des formations pratiques et théoriques aux femmes sur les métiers du numérique, DigieWomen School ambitionne d’offrir à ces dernières en particulier une plateforme de réflexion autour de l’apport majeur du numérique dans la transformation des pays africains. L’objectif principal de ces journées est de « susciter un plus grand intérêt des Africains en général et des femmes en particulier pour le digital ».

La plateforme réunira en effet des professionnels africains du digital autour du thème: « le digital, un tremplin pour l’Afrique en temps de crise ». Selon Christine Soro, fondatrice de DigieWomen School, « le digital est un incontournable dans le quotidien de tous, un nid d’opportunités d’affaires et de travail qui pourrait faciliter et améliorer les conditions de vie de plus d’un. Il permet surtout aux femmes de pouvoir s’autonomiser financièrement et pour celles qui ont des entreprises, de développer leur business ».

Comment le digital pourrait aider au développement des pays africains et booster le quotidien des Africains en général et des femmes en particulier en temps de crise de Covid-19? C’est la question qui sera au centre des discussions. Notons que les Jpov se feront exclusivement en ligne via la plateforme de réunion numérique Zoom. Ils seront diffusés en ligne sur les comptes Facebook et Linkedin de DigieWomen School à partir de 12 heures.