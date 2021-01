Dialogue politique intensifié: la coopération Gabon-UE passée en revue

Dans le cadre du dialogue politique entre le Gabon et l’Union européenne (UE) le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé, aux côtés de l’Ambassadrice de l’Union européenne Rosario Bento Pais, une séance de travail ce mercredi 27 janvier 2021 à l’immeuble du 2 décembre. Une rencontre qui a permis de faire un tour d’horizon des relations entre les deux partenaires notamment sur les plans politique, économique et environnemental.

C’est en présence de plusieurs membres du gouvernement et des ambassadeurs des pays membres de l’Union européenne, que s’est déroulée cette rencontre conformément à l’ Accord de Cotonou, qui fixe le cadre des relations entre l’Union européenne et les pays d’Afrique-Caraïbes-Pacifique. Il consiste en un échange de vues entre partenaires de rang égal. Comme lors des précédentes rencontres, la question des relations bilatérales a été à l’ordre du jour notamment celle sur les Droits de l’Homme, la justice et la bonne gouvernance.

Partenaire incontestable du Gabon, l’UE a tenu à échanger avec le gouvernement sur la situation économique du pays. En effet, dans le cadre de son « Plan d’accélération de la transformation », le gouvernement est en quête de financements afin de relever son économie, fortement impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. l’Union européenne a réaffirmé sa disponibilité à soutenir le Gabon pour la sortie de crise, notamment dans une stratégie de relance verte et durable.



Sur le plan environnemental, l’UE a salué les actions menées ces dernières années par le Gabon qui, il faut le souligner, s’aligne avec avec la vision et les intérêts de l’Union européenne. « La coopération de l’UE avec le Gabon donne à ce secteur une forte priorité, tant par le biais de la coopération bilatérale que régionale », indique le communiqué sanctionnant cette rencontre.