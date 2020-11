Dev Champion: un concours pour récompenser les meilleurs de la sécurité informatique

Le 02 décembre prochain se déroulera un concours de la communauté des informaticiens d’Afrique de l’ouest et du Centre pour désigner les meilleurs de la cybersécurité des deux régions. La compétition est ouverte à plus de 20 pays d’Afrique centrale et de l’ouest pour permettre aux entreprises et administrations d’être capables de se défendre contre une cyberattaque.

c’est CESIA (CLUB D’EXPERTS DE LA SECURITE INFORMATIQUE EN AFRIQUE) on est partenaire.

Dev Champion est une initiative du cabinet de conseil AfricaCRM&SI qui a pour but de détecter les talents africains du digital et de les mettre en relation avec les startup, les entreprises et les administrations internationales. Après une première édition organisée en 2019 pour distinguer les meilleurs développeurs de la CEDEAO, la compétition revient avec des possibilités plus élargies pour les ressortissants d’Afrique centrale.

Pour cette édition 2020, il faut compter le concours du Club d’expert de la sécurité informatique en afrique (CESIA), présidé par le Gabonais Didier Simba, responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSI). Le CESIA compte pas moins de On a 100 membres issus de 18 pays d’Afrique.

Ainsi, selon le communiqué, le concours vise à mettre en valeur le mérite des gendarmes de la cybersécurité. Il mettra aux prises de nombreux talents qui se disputeront la somme de 5000 dollars offerte par une entreprise partenaire qui soutient l’initiative. Les plus méritants pourront également faire certifier leurs compétences en développement informatique afin d’augmenter leur employabilité.

Comment participer? Il suffit de s’inscrire en allant sur le site web www.thedevchampion.com. Le jour J, à l’heure H, les participants se connectent sur la plateforme du partenaire technique ISOGRAD France et résolvent les challenges qui leurs sont proposés.