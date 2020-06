Dépénalisation de l’homosexualité: l’ONU Sida appelle le gouvernement à sensibiliser les populations pour plus d’adhésion

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time ce jour que le bureau pays de l’ONU Sida a félicité le gouvernement et les deux chambres du Parlement pour la dépénalisation de l’homosexualité. Non sans inviter les autorités à poursuivre les échanges et la sensibilisation avec les populations, afin de favoriser l’adhésion sociale.

Comme plusieurs organismes internationaux, l’ONU Sida n’est pas restée en marge des soutiens en faveur de la dépénalisation de l’homosexualité récemment validée par le parlement gabonais. « Le Bureau pays Onusida adresse ses vives félicitations aux honorables députés ainsi qu’aux vénérables sénateurs, pour cet acte de courage et pour leur volonté manifeste de faire valoir l’équité et la justice au sein de la société gabonaise », est-il indiqué dans ledit communiqué.

Pour l’ONU Sida, ce vote favorable à la liberté des homosexuels permet au Gabon de s’arrimer aux normes internationales. « Le retrait de cet alinéa est non seulement une disposition juridique qui permet au Gabon de respecter les normes internationales, mais également et surtout, lui donne l’opportunité de traiter les hommes et les femmes avec équité et justice », a-t-il soutenu.

Rappelant que son rôle est d’informer et de sensibiliser les populations, l’ONU Sida Gabon a appelé les autorités à prendre en considération les plaintes des anti-dépénalisation afin d’aboutir à un climat social plus apaisé. « Le Bureau Pays Onusida invite les autorités à poursuivre les échanges et la sensibilisation avec les populations, afin de favoriser l’adhésion sociale de la plus grande partie de la communauté à cette vision »,a-t-il précisé. Une recommandation salutaire tant les tensions sont de plus en plus vives.