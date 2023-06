Denis Bouanga : « On s’est déjà qualifié au Gabon contre le Congo, on peut le refaire »

Ecouter cet article Ecouter cet article

De nature stoïque, Denis Bouanga a décidé de sortir les crocs pour protéger la tanière. En effet, interrogé par Canal+ lors de l’émission Talents d’Afrique du lundi 12 juin dernier, l’international gabonais a rassuré sur la détermination qui les anime. Tout en précisant que les Léopards ne sont pas infaillibles.

Alors qu’on s’approche du jour grand jour de duel de fauves, la tension atteint son paroxysme. Si Chancel Mbemba avait allumé le feu avec une sortie sur Pierre-Emerick Aubameyang, les joueurs gabonais ont tenu à faire un rappel historique au roc phocéen. C’est en tout ce qu’a fait Denis Bouanga lors de son passage à Talents d’Afrique diffusée sur Canal+.

La RDC n’est pas infaillible !

C’est ce qu’assure le meilleur buteur de la Ligue des champions d’Amérique du Nord. Questionné sur les chances de qualification à domicile lors de cette 5e journée des éliminatoires CAN 2023, Denis Bouanga a indiqué que « on l’a déjà fait par le passé. On s’est qualifié au Gabon contre le Congo ».

Une piqûre de rappel pour les sceptiques qui semblent vendre cher la peau des visiteurs. Pourtant, dans la sous-région Afrique centrale, la République démocratique du Congo peine à trouver des marques face au Gabon. Ces dernières années, les Panthères ont pris l’habitude de dominer les Léopards.

Les Panthères du Gabon soutenues par leur public

Si la relation avec les populations n’a pas toujours été optimale ces dernières années, la tendance a relativement changé. Il y règne une sorte d’alchimie entre le public et les joueurs de Patrice Neveu. Applaudies à chaque apparition, les Panthères du Gabon se sentent poussées des ailes.

À ce propos, Denis Bouanga a d’ores et déjà annoncé la couleur pour la qualification. « On va essayer de le faire une nouvelle fois. On a un public qui est derrière nous, on a de la chance de l’avoir, et puis on a aussi une équipe très solide et soudée », a-t-il conclu à ce propos. De quoi mettre le feu aux poudres dans ce duel qui s’annonce explosif.