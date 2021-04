Denis Bouanga: «Je sais que je suis moins performant, mais je travaille pour le collectif»

Buteur ce week-end face au Nîmes Olympique, son ancienne écurie, le footballeur international gabonais Denis Bouanga, est revenu en conférence de presse sur ses difficultés du moment. Moins décisif, moins percutant et surtout moins présent dans le jeu, le natif du Mans est revenu sans détour sur « ses performances » qui n’ont jusque-là pas permis à son équipe de viser les places européennes notamment.

Quinzième de Ligue 1 après 31 journées à seulement 7 points du premier relégable, les Verts de Saint-Etienne vivent une saison compliquée à la fois collectivement et individuellement. Il faut dire qu’après un bon début de saison marqué notamment par une victoire probante sur l’Olympique de Marseille, les Verts et notamment leur atout numéro 1, Denis Bouanga, n’y arrivent plus.

En effet, affichant un niveau inférieur à celui de la saison dernière, l’international gabonais, meilleur joueur stéphanois l’an dernier, est à la peine comme il l’a lui-même indiqué au détour d’une conférence de presse la semaine dernière. Moins performant bien que « travaillant pour le collectif à différents postes », le natif de Laval entend néanmoins répondre aux critiques sur le terrain comme ce fut le cas face à la RDC avec les Panthères.



Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien Lorientais s’est donc dit « motivé » par les critiques qui lui donnent « envie de prouver qu’il peut être plus performant ». Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Verts, le joueur de 26 ans a ensuite évoqué son futur. Un futur qu’il semble entrevoir dans le Forez la saison prochaine.